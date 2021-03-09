Тюмень, , 04:20 — REGNUM В Уватском районе Тюменской области на 379-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск случилось трагическое дорожно-транспортное происшествие. Погибли два человека, один травмирован, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

По предварительным данным, поздно вечером 7 марта на трассе столкнулись автомобили Lada Priora и Toyota. Отечественная машина выехала на встречную полосу движения. В ней находили два брата из Курганской области.

Погибли 34-летний водитель Lada Priora и 26-летний пассажир иномарки, 26-летний пассажир отечественного автомобиля госпитализирован. Обстоятельства трагедии выясняются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этот же день в массовом ДТП на трассе Тюмень-Екатеринбург в результате массового ДТП пострадали пятеро человек, трое из них — дети.

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