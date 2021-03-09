Петропавловск-Камчатский, , 04:17 — REGNUM На Камчатке мать и дочь, которые 6 марта оказались под снежной лавиной в районе школы №3 в Елизово, уже выписаны из больницы домой. Власти региона окажут семье помощь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

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Мэр Елизовского района Сергей Тюлькин пообещал, что будет оказана помощь в организации похорон погибшего под снежной лавиной главы семьи. Женщине помогут с трудоустройством в школе — раньше она не работала и занималась воспитанием ребёнка. С девочкой в настоящее время работают психологи.

После спасения из-под снежной лавины обе были доставлены в медицинские учреждения с сильным переохлаждением.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате схода лавины в камчатском городе Елизово погиб один человек, пострадали ещё двое.