Пекин, , 03:56 — REGNUM Общий объем импорта и экспорта товаров в Китае вырос на 32,2% в годовом исчислении до 5,44 трлн юаней (около $838,16 млрд) за первые два месяца 2021 года, сохранив динамику роста предыдущих месяцев, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Главного таможенного управления Китая, экспорт подскочил на 50,1%, в то время как импорт вырос на 14,5% в юаневом исчислении. Только в феврале внешняя торговля Китая достигла в объемах 2,42 трлн юаней, увеличившись на 57% по сравнению с предыдущим годом.

В период с января по февбраь в стране наблюдался двузначный рост объемов внешней торговли с ключевыми торговыми партнерами Поднебесной. Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) оставалась крупнейшим торговым партнером Китая в течение всего указанного периода, а совокупный объем торговли вырос на 32,9% в годовом исчислении.

У других крупных торговых партнеров, таких как Европейский Союз, Соединенные Штаты и Япония, объемы торговли с Китаем выросли на 39,8%, 69,6% и 27,4% соответственно. Между тем, внешняя торговля Китая со странами «Нового шелкового пути» составила 1,62 трлн юаней за первые два месяца года, увеличившись на 23,9% относительно аналогичного периода годом ранее.

Импорт и экспорт в секторе частного бизнеса за тот же период достигли 2,57 трлн юаней, увеличившись на 49,5% в годовом исчислении и занял около 47,2% от общего объема страны.