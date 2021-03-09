Самара, , 03:56 — REGNUM Налоговая служба обратилась с банкротным иском к хлебозаводу из Самарской области. Претензии пока арбитражем региона к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

ИФНС России по Железнодорожному району города Самары обратилась с соответствующим иском к ООО «Самарский хлебозавод» 5 марта 2021 года. Сумма претензий не сообщалась.

По адресу компании-ответчика в ЕГРЮЛ фигурирует хлебозавод№2, учрежденный в декабре 2008 года. Директором и владельцем с 2018 года является Кярим Ягудин.

В сентябре 2020 года суд уже отказывал налоговому органу во введении наблюдения за заводом №2, так как к дате слушаний сумма иска снизилась ниже минимальной, при которой возбуждается банкротное дело. Изначально ИФНС РФ заявляло претензии на сумму 1,25 млн рублей.