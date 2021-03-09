Нью-Йорк, США, , 03:51 — REGNUM Резолюцию для инициирования процедуры импичмента для губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подготовили республиканцы нижней палаты законодательного собрания штата. Об этом 8 марта заявил на пресс-конференции лидер республиканского меньшинства в нижней палате заксобрания штата Уилл Баркли, запись была опубликована в Facebook законодателей-республиканцев штата Нью-Йорк.

Баркли заявил, что для руководства «великим штатом» Нью-Йорк у губернатора должен быть авторитет и доверие граждан. По мнению Баркли, губернатор Куомо потерял их и не способен руководить штатом. Поэтому от имени республиканцев Баркли предложил начать процедуру импичмента.

Кроме того, Баркли выложил в своём Twitter текст резолюции, где отмечается, что лидеры обеих партий в обеих палатах заксобрания призвали Куомо уйти в отставку. При этом Баркли уточнил, что демократическое большинство в заксобрании штата отклонило предложение по созданию совместной резолюции касательно импичмента губернатора Нью-Йорка, который является их однопартийцем.

Напомним, губернатор Куомо в последнее время оказался замешан в череде скандалов. Несколько женщин обвинили его в сексуальных домогательствах, а федеральные власти США и прокуратура Бруклина начали расследование в отношении администрации Куомо, которую подозревают в сокрытии истинного числа жертв COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что обе палаты заксобрания штата Нью-Йорк проголосовали за отмену действия чрезвычайных полномочий губернатораЭндрю Куомо, предоставленных ему в связи с пандемией COVID-19.

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