Пекин, , 03:48 — REGNUM Складской сектор Китая в прошлом месяце снизил активность, но, как ожидается, сохранит устойчивое развитие в будущем, показали отраслевые данные, сообщает агентство Синьхуа.

Индекс развития сектора, снизился на 3,3 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем и достиг 48,9% в феврале, согласно опросу, совместно опубликованному Китайской Федерацией логистики и закупок и CMST Development Co., Ltd.

Значения выше 50% указывают на расширение, а значение ниже — на сокращение. Согласно опросу, снижение произошло в основном из-за недельного празднования Праздника весны.

Между тем, субиндекс складских запасов в конце месяца вырос на 8,9 процентных пункта до 59,8%, причем сталь, цветные металлы, строительные материалы, сельскохозяйственная и побочная продукция сообщили о значительном росте запасов.

Субиндекс ожиданий деловой активности составил 56,5%, что на 1,5 процентных пункта больше, чем в предыдущем месяце.