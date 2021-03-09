Тюмень, , 03:38 — REGNUM В Тюменской области на 296-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Пострадали пять человек, сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

Авария с участием трёх автомобилей — Chevrolet Lanos, Mercedes и Mitsubishi — произошла вечером 7 марта.

Предварительно установлено, что 37-летняя жительница Тюмени, будучи за рулём Chevrolet, посмотрела сообщение, полученное на WhatsApp. Когда она подняла голову от телефона, то была ослеплена светом от встречного автомобиля. Автомобилистка повернула руль таким образом, что оказалась на встречной полосе.

В итоге, помимо автомобилистки, травмы различной степени тяжести получили пассажиры Chevrolet — девочки трёх и семи лет, 18-летняя девушка и трёхмесячный ребенок. Отмечается, что дети перевозились в специальных креслах и это спасло им жизнь.