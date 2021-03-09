Пекин, , 03:38 — REGNUM Пищевая промышленность Китая сообщила о стабильном росте прибыли в прошлом году, свидетельствуют данные Министерства промышленности и информационных технологий, передает 7 марта агентство Синьхуа.

Совокупная прибыль крупных продовольственных предприятий, годовая выручка которых превышает 20 млн юаней (около $3 млн) от их основной деятельности, составила в 2020 году 620,66 млрд юаней, что на 7,2% больше, чем в годовом исчислении, сообщает министерство.

Темпы роста были на 3,1 процентного пункта выше, чем во всех отраслях промышленности.

В частности, компании сельскохозяйственного сектора и сектора переработки побочных продуктов увеличили свою общую прибыль на 5,9% по сравнению с предыдущим годом до 200,12 млрд юаней, в то время как сектор производства продуктов питания получил прибыль в размере 179,14 млрд юаней, увеличившись на 6,4%.

Общая прибыль китайских производителей алкоголя, напитков и чая выросла на 8,9% в годовом исчислении до 241,4 млрд юаней в прошлом году.