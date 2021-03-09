Москва, , 03:31 — REGNUM Арбитраж Москвы взыскал с АО «Авиакомпания «ИрАэро» более 1,04 млн долларов США, а также установил пени за каждый день просрочки — вплоть до полного погашения долга. Взыскание будет произведено в рублях «по курсу, установленному Банком России на дату исполнения решения суда». Вердикт судьи Буниной ещё может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.

В пользу ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» было взыскано 939 619,82 доллара США задолженности, 109 778,13 доллара США пени. Также ответчику предстоит выплатить 200 тыс. рублей госпошлины.

«Начиная с 17.02.2021 года на задолженность в размере 939 619,82 долларов США до даты ее погашения производить начисление пени в размере 0,01% за каждый день просрочки», — уточнила судья.

В основе спора лежал договор от 2016 года.

Напомним, спор рассматривали с января 2020 года. Общая сумма заявленных претензий была эквивалента 62 579 637,05 рубля. Первоначально истцом выступало АО «Гражданские самолёты Сухого», но в июне его процессуальным правопреемником стало общество «Иркут».