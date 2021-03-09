Вашингтон, , 03:21 — REGNUM С требованием разъяснить, по какой причине до сих пор не введены санкции в отношении организаций, занятых в строительстве газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») обратились к госсекретарю Энтони Блинкену республиканцы из Палаты представителей Конгресса США. Соответствующее письмо конгрессменов было распространено 8 марта пресс-службой Конгресса.

В своём послании Блинкену конгрессмены выразили глубокую обеспокоенность тем, что «решительные заявления администрации в отношении трубопровода не сопровождаются столь же решительными действиями». Республиканцы попросили пояснить, по какой причине до сих пор не введены санкции в отношении многочисленных организаций, связанных с реализацией российского проекта «Северный поток — 2». При этом само строительство газопровода конгрессмены назвали «злонамеренным».

Также республиканцы настаивают на передаче Госдепартаментом Конгрессу США списка компаний, против которых могут быть введены санкции, так как в настоящее время идёт работа над проектом. Как уточнил ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, доклад касательно рестрикций в отношении газопровода должен быть представлен Конгрессу США в мае.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что республиканцы в Сенате Конгресса США будут блокировать кандидатуру Уильяма Бёрнса на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ), пока администрация президента Джозефа Байдена не расширит санкции против газопровода «Северный поток — 2».

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