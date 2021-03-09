Москва, , 03:17 — REGNUM На противогололедные реагенты в Москве готовы потратить почти 4,7 млрд рублей. Аукцион проведут 24 марта 2021 года, а поставку победитель должен будет осуществить не только в 2021 году, но и в зимний период 2022—2025 годов, передаёт ИА REGNUM.

Максимальная цена контракта — 4 694 932 966,42 рубля. Размер обеспечения заявки предполагается в размере 140 847 988,99 рубля, а обеспечения самого тендера — 469 493 296,64 рубля.

Срок действия контракта ограничен 31 декабря 2025 года. Заказчиком выступает ГБУ Москвы «Автомобильные дороги».

Обрабатывать дороги столицы планируется жидким реагентом на основе хлористого кальция и натрия. В техзадании уточняется, что закупка производится «для обеспечения зимнего содержания объектов улично-дорожной сети города Москвы».

По условиям соглашения, 198 368 тонн реагентов должны поставить с 15 марта по 31 декабря 2021 года, ещё 181 190 тонн за 2022 год, 179 410 тонн за 2023 год, 174 070 тонн за 2024 год и 168 765 тонн за 2025 год.