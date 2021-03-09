Вашингтон, , 02:51 — REGNUM Проблемы в функционировании Facebook Messenger отметили пользователи из США. Данные о сбое появились 9 марта на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Самое большое количество жалоб поступило от пользователей из США, проживающих как на Западном, так и на Восточном побережье страны. Из общего числа пользователей, сообщивших о сбое, 51% пожаловались на проблемы с получением личных сообщений, у 38% возникли трудности с подключением к серверу, а 9% не смогли войти в свою учётную запись.

Ранее ИА REGNUM сообщало о проблемах в работе ряда сервисов Google, в частности с поиском и загрузкой веб-сайта видеохостинга YouTube. В это же время российские пользователи столкнулись с неполадками в функционировании мессенджера Telegram.

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