Пекин, , 02:34 — REGNUM Объем железнодорожных грузоперевозок в Китае вырос на 4,1% в годовом исчислении в прошлом году по мере постепенного восстановления экономики страны, сообщает агентство Синьхуа.

Железные дороги перевезли 3,58 млрд тонн грузов в 2020 году, что на 141 млн тонн больше, чем годом ранее, сообщили в компании China State Railway Group Co., Ltd. (Китайские железные дороги).

Количество контейнеров, перевозимых по железным дорогам, выросло на 36,7% в годовом исчислении. Объем перевезенных железнодорожных грузов широко рассматривается как ключевой показатель экономической активности.