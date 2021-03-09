Пекин, , 02:30 — REGNUM Крупнейшие порты Китая отчитались об умеренном росте объемов грузооборота на конец февраля, сообщает агентство Синьхуа.

С 21 по 29 февраля оборот контейнеров в восьми ключевых портах Китая вырос на 1,6% в годовом исчислении, сообщили в Китайской ассоциации портов и гаваней. По данным ассоциации, темпы роста в портах Шэньчжэнь и Гуанчжоу превысили 20%, а в порту Циндао — 15%.

Бум контейнерных внешнеторговых перевозок в Китае произошел на фоне быстрого роста китайского экспорта. В прошлом году страна зафиксировала 4% рост экспорта, поскольку она сумела решить глобальные экономические и торговые проблемы.