Пекин, , 02:26 — REGNUM Прибыль производителей напитков в Китае выросла на 0,5% в годовом исчислении в 2020 году, несмотря на влияние COVID-19, сообщили в Министерстве промышленности и информационных технологий КНР.

Производители напитков годовым объемом бизнеса не менее 20 млн юаней (около $3,08 млн) заработали 42,88 млрд юаней прибыли в прошлом году, сообщили в министерстве. Суммарная операционная выручка таких фирм, тем не мнее, упала на 8,6% в годовом исчислении до 300,73 млрд юаней в 2020 году.

По данным министерства, общий объем производства напитков таких компаний по достиг 163,4 млн тонн в прошлом году, что на 7,7% меньше в годовом исчислении.