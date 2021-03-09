Пекин, , 02:22 — REGNUM Дорожные грузоперевозки Китая устойчиво росли в объемах в январе 2021 года, обеспечивая быстрое расширение объема грузоперевозок, сообщили в Министерстве транспорта КНР.

В январе объем автомобильных грузоперевозок, который занимает львиную долю в общем объеме грузовых перевозок Китая, вырос на 46,7% в годовом исчислении до 3,09 млрд тонн, говорится в заявлении министерства.

За тот же период объем перевозок грузов водным транспортом подскочил на 21,3% в годовом исчислении до 654,14 млн тонн.