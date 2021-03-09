Париж, , 02:19 — REGNUM В Париже несколько тысяч человек участвовали в марше, приуроченном к Journée internationale des droits des femmes (Международный день прав женщин). Об этом 8 марта сообщает Le Monde.

Париж. 8 марта 2021 года © Екатерина Кушакова

Париж. 8 марта 2021 года © Екатерина Кушакова

В центре Парижа между Порт-Рояль и площадью Республики прошла демонстрация, приуроченная к Международному дню женщин. Марш был организован 40 феминистическими ассоциациями и начался в 13 часов. В ходе процессии манифестанты высказывали своё недовольство такими проблемами, как сексуальные домогательства и домогательства на работе, малое количество рабочих мест для женщин, разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами. Среди требований участников акции были равная оплаты труда мужчин и женщин, отпуск по уходу за детьми для мужчин и другие. По подсчетам парижской префектуры на марше собралось 3,5 тысячи человек, в основном это лица от 15 до 25 лет.

Париж. 8 марта 2021 года © Екатерина Кушакова

«Карантин показал, что женщины необходимы для функционирования общества и постоянно остаются незамеченными: большинство женщин, и тем более женщины-мигранты, чаще работает в областях здравоохранения, образования, торговле, им недоплачивают или вообще не платят … несмотря на красивые обещания, никаких существенных переговоров в этом направлении не было начато!» — заявляет феминистическая ассоциация Nous Toutes.

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