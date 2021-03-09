Пекин, , 02:19 — REGNUM Компания Hyundai Motor Group приступила к строительству первой за рубежом фабрики по производству систем топливных элементов в городе Гуанчжоу на юге Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Новая фабрика, как ожидается, поначалу будет производить 6500 топливных систем в год, но затем это количество будет расти по мере роста спроса на рынке. Общий объем инвестиций оценивается в 8,5 млрд юаней (около $1,31 млрд) до конца 2030 года.

Компания провела виртуальную церемонию закладки фабрики, которая получила название HTWO Guangzhou. Строительство фабрики должно завершиться во второй половине 2022 года.

Мощности, включающие фабрику топливных систем и инновационный центр, будут построены на площади 207 тыс. кв метров, сообщили в компании.