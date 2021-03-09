Москва, , 02:15 — REGNUM Почти четверть месячной нормы осадков выпало за два выходных дня в Москве и Московской области. Об этом 8 марта сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Вильфанд уточнил, что 7 марта в Москвеколичество осадков составило 4 мм, а в ночь на 8 марта выпало ещё 4,4 мм. В области 7 марта зафиксировано 8 мм осадков, а в ночь с 7 на 8 марта выпало ещё 5 мм. Как пояснил эксперт, снег на территории Европейской части России выпадал неравномерно, чему виною стал так называемый «ныряющий» циклон.

По словам Вильфанда, даже на территории Москвы наблюдалось неравномерное выпадение снега. Так, например, в Замоскворечье 7 и 8 марта выпало 3,5 мм осадков, в Тушино количество осадков составило уже 8 мм, на ВДНХ —7 мм. Учитывая, что норма для марта составляет 34 мм осадков, то понятно, что в Тушино и на ВДНХ выпала почти четверть месячной нормы.

Вильфанд уточнил, что обычно 8 марта выпадает мало осадков. За всё время метеорологических наблюдений самое большое количество осадков в этот день составило 6,6 мм, это произошло более ста лет назад, в 1893 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что согласно прогнозам синоптиков, в Москве выпадет близкое к рекордному количество осадков.

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