Чанша, Китай, , 02:09 — REGNUM Город Чанша в центральной китайской провинции Хунань отметил Международный женский день специальным подарком — розовой зеброй на одном из пешеходных переходов, сообщает 8 марта агентство Синьхуа.

Пешеходный переход, расположенный на улице Западная Цзефан в центре города, был выкрашен в розовый и белый цвета и усеян красными сердечками, а на перекрестке были написаны слова «Я ЛЮБЛЮ ЧАНША».

Многие прохожие фотографировались и выкладывали короткие видеоролики в социальных сетях, таких как Douyin и Weibo, с подписями, в которых говорилось, что они «почувствовали любовь города».

В посте на своем официальном аккаунте Weibo дорожная полиция Чанша заявила:

«Дорожная полиция Чанша проявляет заботу о женщинах при помощи привлекательных розовых зебр и желает всем женщинам счастливого женского дня»

Пешеходный переход является частью «розовой кампании» Чанша, направленной на то, чтобы привить женщинам чувство романтики.

Три линии метро в городе ввели специальные розовые вагоны, в одном из которых есть розовые сиденья. Одна из городских автобусных линий также запустила розовый автобус, и многие купольные фонари такси также стали розовыми.

Вечером 8 марта на фасаде небоскребов вдоль знаменитой реки Сянцзян было устроено световое шоу. Розовое освещение протяженностью более 20 км также было установлено на обоих берегах реки.