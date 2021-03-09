Пекин, , 02:00 — REGNUM Пассажиропоток значительно сократился в Китае во время пика путешествий на Праздник весны в этом году, сообщают официальные данные, передает 8 марта агентство Синьхуа.

Во время туристической лихорадки, охватившей период с 28 января по 8 марта этого года по всей стране, согласно оценкам, было совершено 870 млн поездок. По данным объединенного механизма профилактики и контроля Государственного совета по борьбе с COVID-19, поток упал на 40,8% по сравнению с предыдущим годом.

Эта цифра также была на 70,9% меньше, чем во время пика перевозок Праздника весны в 2019 году.

Однако китайские железные дороги перевезли 220 млн пассажиров, что на 3,5% больше, чем в прошлом году. Поездки по автодорогам сократились на 50,2% и составили 600 млн. Пассажиропоток по водным путям составил 15,34 млн человек, что на 24,5% больше, чем в 2020 году, а авиаперелеты сократились на 8,5% до 35,37 млн.

Многие китайцы решили остаться на месте во время Весеннего праздника в этом году в ответ на призыв правительства избегать ненужных собраний в рамках противоэпидемических мер.