Пекин, , 01:56 — REGNUM Легенда китайского футбола Чи Шанбинь умер от инфаркта в Пекине, сообщает агентство Синьхуа.

Бывший капитан китайской национальной сборной по футболу и помощник тренера Чи Шанбинь скончался в возрасте 72 лет. Он родился в городе Далянь провинции Ляонин. Его карьера прошла в игре за Ляонин. Он также представлял Китая на международном уровне как капитан сборной.

После выхода на пенсию он стал тренером и был наиболее известен своим рекордом в футбольном клубе «Далянь Ванда», проведя 55 матчей без поражений в высшей лиге с 1995 по 1997 год, что принесло ему два национальных чемпионата Китая. В конце своей тренерской карьеры Чи переключил свое внимание на юношеский футбол.