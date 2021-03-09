Лхаса, Китай, , 01:52 — REGNUM Тибетский автономный район на юго-западе Китая до 1 июля запустит скоростное железнодорожное сообщение со всеми регионами страны, сообщает агентство Синьхуа.

Железнодорожная линия протяжённостью 435 км свяжет столицу региона город Лхаса с остальным «скоростным» Китаем. По ней будет курсировать поезд-пуля «Фусин», работающий как на электричестве, так и на двигателе внутреннего сгорания, сообщил председатель компании China State Railway Group Co., Ltd. и одновременно депутат Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Лу Дунфу.

Строительство железной дороги Лхаса — Ньингчи на востоке Тибета началась в 2014 году. Это первая электрифицированная дорога в Тибете, и она начнет свою работу уже в июне 2021 года. Прокладка путей завершилась в конце 2020 года.

Железная дорога насчитана на движение по ней со скоростью 160 км/ч, сообщили в компании Tibet Railway Construction Co., Ltd., являющейся дочерней фирмой China State Railway Group.

Китай обладает самой развитой в мире сетью скоростных железных дорог. Он планирует увеличить их протяженность до 50 тыс. км к 2025 году против 37,9 тыс. км на конец 2020 года, отметил Лу в кулуарах ежегодной сессии ВСНП.