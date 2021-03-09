Лхаса, Китай, , 01:43 — REGNUM Тибетский автономный район намерен потратить примерно 190 млн юаней (порядка $29,3 млрд) в период с 2021 по 2025 годы на транспортные проекты, сообщает агентство Синьхуа.

Средства пойдут на строительство новых скоростных автодорог, ремонт существующих шоссе и улучшение дорожных условий в сельской местности среди прочего, сообщили в транспортном департаменте Тибета.

К 2025 году суммарная протяженность шоссе Тибета превысит 120 тыс. км, а общая протяженность скоростных автодорог превысит 1300 км, сообщили в департаменте.

Транспортная система должна быть в массе своей удобной, справедливой, общей, безопасной, экологичной уже к 2025 году. При мощной поддержке центрального правительства, транспортная инфраструктура Тибета значительно улучшилась в период 2016 по 2020 годы.

Автодорожная сеть достигла общей протяженность 118,8 тыс. км на конец прошлого года, что на 50% больше, чем в конце 2015 года.