Малабо, , 01:34 — REGNUM До 98 человек возросло число погибших в результате серии взрывов в Экватиориальной Гвинее. Об этом 8 марта сообщил вице-президент страны Теодоро Нгема Обианг Манге.

Четыре мощных взрыва прогремели в жилых кварталах города Бата на северо-западе страны. Почти вся жилая застройка была повреждена или разрушена. Первый взрыв произошёл на территории военного лагеря, где были размещены подразделения спецназа и военизированная жандармерия.

В результате взрывов погибли 98 человек, ещё как минимум 615 пострадали. Все медучреждения города переполнены пострадавшими. В настоящее время продолжается разбор завалов.

Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиан Нгема Мбасого заявил, что причиной взрывов стала «халатность» военнослужащих вкупе с «беспечностью» фермеров, разводивших костры в непосредственной близости от армейских складов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о серии мощных взрывов на северо-западе Экваториальной Гвинеи.

Читайте ранее в этом сюжете: В Экваториальной Гвинее произошла серия мощных взрывов