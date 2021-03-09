Москва, , 01:11 — REGNUM Гражданин Колумбии, обвиняемый в краже чемодана с ювелирными изделиями, был экстрадирован Аргентиной в Россию. Об этом 8 марта сообщил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.

Гражданин Республики Колумбия Эдгар Алехандро Валеро Валеро был экстрадирован в Россию из Аргентины. Компетентные органы Аргентинской Республики приняли решение о выдаче по требованию Генеральной прокуратуры. Обвиняемый в краже будет доставлен в Москву в сопровождении сотрудников ФСИН и российского бюро Интерпола.

По данным следствия, гражданин Колумбии в 2018 году вместе с сообщниками похитил в Казани у сотрудника ювелирной компании Seven Diamonds дорожный чемодан. В чемодане находились драгоценности на общую сумму 160 млн рублей. Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления. В сентябре 2019 года Вахитовским районным судом Казани колумбийцу была заочно избрана мера пресечения в виде ареста, а сам он был объявлен в розыск.

В 2019 году обвиняемый в похищении драгоценностей был задержан в Аргентине. В течение 2019−2020 годов Генпрокуратура согласовывала с властями Аргентины детали процесса экстрадиции. С российской стороны дополнительно предоставлялись материалы и доказательства по делу. В сентябре 2020 года удалось добиться положительного решения об экстрадиции обвиняемого в Россию.

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