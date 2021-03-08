Москва, , 23:42 — REGNUM Даже самые защищённые представители британской элиты не чувствуют себя в безопасности, если неугодны правящей верхушке. Об этом на своей странице в Facebook написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Таким образом она отреагировала на интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри.

«Знаете, многое встало на свои места в понимании того, что такое демократия со спецификой британской монархии», — написала Захарова.

Он добавила, что британский истеблишмент находится в сговоре с прессой, которая манипулирует общественным мнением, формируя соответствующее восприятие, «которое может в принципе не совпадать с реальностью».

«Расизм не искоренен, а его жертвы подвергаются травле. Это не скандал. Это обрушение декораций», — резюмировала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская телеведущая Опра Уинфри взяла интервью у британского принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской Меган Маркл.

Они рассказали, что после свадьбы королевская семья оказывала давление на Меган Маркл, чтобы она воздерживалась от публичных выступлений. Также она утверждает, что ее посещали мысли о самоубийстве.

Отдельные проблемы возникли после того, как пара стала ожидать ребенка. Утверждается, что некоторые члены королевской семьи были обеспокоены тем, «насколько темной будет кожа» будущего ребенка. Принц Гарри отметил, что эта ситуация повергла его в шок. Что касается своего брата принца Уильяма, то с ним вместе, по словам Гарри, они «прошли через ад».

Читайте также: Джонсон отказался от обсуждения интервью принца Гарри и Меган Маркл