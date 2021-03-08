Приштина, , 23:32 — REGNUM 8 марта в Косово состоялся ежегодный марш протеста женщин «против убийственного патриархата».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, акция протеста прошла под лозунгом «Шествуем, а не празднуем».

Участники акции несли в руках плакаты, содержащие достаточно конкретные требования — равная оплата с мужчинами, право на работу, защита от сексуальных домогательств на рабочем месте.

В акции приняли участие не только сторонники, но и защитники прав ЛГБТ-сообщества, а также исполняющая обязанности президента Косово Вьоса Османи и кандидат на пост премьер-министра Косово, глава «Движения за самоопределение» Альбин Курти.

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