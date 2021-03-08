Лондон, 8 марта, 2021, 23:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался от обсуждения скандала, вызванного интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри.

U.S. Department of State Борис Джонсон

«Воздаю должное вашей попытке заставить меня вмешаться в эту историю и сказать больше, чем я уже сказал, однако я убежден, что премьер-министр не должен ничего говорить, когда дело касается королевской семьи», — сказал Джонсон на брифинге, отвечая на вопрос журналистов.

Он также добавил, что «всегда глубоко восхищался королевой и той объединяющей ролью, которую она играет».

Как сообщало ИА REGNUM, известная пара дала первое подробное интервью спустя год после того, как отошла от королевских обязанностей и объявила, что будет зарабатывать на жизнь самостоятельно.

Ещё перед выходом интервью из Букингемского дворца поползли слухи о том, что королевская семья воспринимает это как объявление войны. В интервью Опре Уинфри принц и герцогиня раскрыли некоторые детали ухода Гарри и Меган из королевской семьи.

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