Женева, Швейцария, , 23:19 — REGNUM За последние сутки на планете Земля выявили 354 629 случаев заражения коронавирусом, общее число зарегистрированных инфицированных SARS-CoV-2 в мире достигло 116 521 281 человек. Такие данные приводит в понедельник, 8 марта, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 7 020 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 2 589 548.

Как передавало ИА REGNUM, накануне представители ВОЗ сообщали о выявлении в мире более 478 тыс. носителей SARS-CoV-2 за сутки.

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