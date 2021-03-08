Москва, , 23:37 — REGNUM Видео с российскими десантниками, которые поздравили представительниц прекрасного пола с Международным женским днём на высоте 1000 метров, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Пользователи оставили свои комментарии 8 марта в социальной сети Facebook.

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«Благодарим, настоящие мужчины!», — пишет Tanyuska I.

Многие пользователи оказались удивлены столь необычному поздравлению и выразили слова благодарности российским десантникам.

«Здорово. Вот это поздравление. Браво!», — написала Нина П.

Некоторые комментаторы отметили, что такое поздравление выглядит впечатляющим, но они указали, что стоимость его организации достаточна высока.

«Круто, конечно, но цена такого поздравления запредельная!», — считает Сергей Г.

Тем не менее, большинство комментариев носит исключительно позитивный характер и люди просто благодарят десантников за такой творческий подход.

«Красавцы парни! Так и нужно наших женщин поздравлять. Наши женщины этого достойны», — поделился своим мнением Alex D.

Напомним, 8 марта РИА Новости опубликовало видео в соцсети Facebook с российскими десантниками, которые поздравили представительниц прекрасного пола с Международным женским днём на высоте 1000 метров.