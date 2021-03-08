Приштина, Сербия, 8 марта, 2021, 23:57 — ИА Регнум. Профессор университета Джона Хопкинса в Балтиморе, США, эксперт по региону Западные Балканы Даниэль Сервер 7 марта прокомментировал обвинения бывшего представителя президента США Дональда Трампа по диалогу между Косово и Сербией Ричарда Гренелла в отношении наиболее вероятного кандидата на пост премьер-министра Косово Альбина Курти.

Andrew Shiva Иерусалим

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В интервью для косовского телеканала «RTV Dukagjini» Сервер назвал Гренелла «дураком», обвинил американского дипломата в развале правительства Альбина Курти, и отметил, что тем самым он способствовал уверенной победе его партии на досрочных парламентских выборах 14 февраля.

По словам Сервера, новое правительство Косово не будет обязано выполнять заключенные при посредничестве (и под давлением) Трампа Вашингтонские соглашения о нормализации экономических отношений между Косово и Сербией, в том числе в том, что касается обязательства открыть посольство в Иерусалиме.

Ученый отметил, что признание Косово Израилем является успехом для края, однако критика со стороны других правительств не должна влиять на решение премьер-министра Косово по вопросу о том, где открывать посольство.