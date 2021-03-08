Симферополь, 8 марта, 2021, 22:57 — ИА Регнум. Представители Украины оказывали давление на крымчан, которые приняли участие в онлайн-совещании Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о свободе СМИ и гендерном равенстве. Об этом сообщила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

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«После моего выступления представитель украинской делегации, ссылаясь на то что я и моя коллега, главный редактор «Крымской газеты» Мария Волконская, представляем оккупированную территорию, потребовали удалить нас из виртуального пространства на площадке ОБСЕ», — сказала Гридчина РИА Новости.

Она добавила, что с критикой и осуждением в их адрес выступили также представители США, Великобритании, Канады и ряда стран ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате государственного переворота в Киеве в 2014 году Украина утратила Крым и Донбасс. Крым вошёл в состав России после проведения соответствующего референдума.

Для того чтобы снять с себя ответственность за последствия госпереворота, власти Украины обвинили в своих бедах Россию, заявив, что Москва якобы «напала» на Украину. Никаких реальных доказательств этого украинская сторона не предъявляет уже боле семи лет.

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