Москва, 8 марта, 2021, 23:15 — ИА Регнум. Материал РИА Новости, согласно которому Соединённые Штаты закачали в экономику триллионы долларов, запустив печатный станок на полную мощность, что может спровоцировать гиперинфляцию, обсудили в интернете. Пользователи выразили свою точку зрения 8 марта в социальной сети Facebook.

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«Ну и правильно! Зато народ сытый!» — пишет Альберт А.

Многие пользователи пришли к выводу, что гиперинфляция пока не грозит США в связи с тем, что доллар сохраняет лидерские позиции среди мировых валют.

«В США не будет инфляции пока доллар остается мировой валютой, значит можно воспользоваться такой ситуацией, печатать доллары и жить на халяву, пока это возможно», — поделился своим мнением Азамат А.

Некоторые комментаторы выразили своё непонимание того, почему американская валюта столь долгое время сохраняет свою стабильность.

«Откровенно говоря, непонятно, почему в США не действуют законы экономики. Где инфляция? За счёт чего цены на услуги и продукцию не растут?» — задаётся вопросом Андрей К.

Нашлись и те, кто попытался объяснить, в чём заключается особенность экономики США, позволяющей избежать гиперинфляции.

«Стимулируют спрос. А спрос — это двигатель экономики. Гиперинфляции там не будет. Экономика — это такая же наука, как химия или физика, со своими законами. У них можно поучиться грамотному продвижению своих экономических интересов», — считает Геннадий К.

Напомним, 8 марта РИА Новости опубликовало материал, согласно которому Соединённые Штаты закачали в экономику триллионы долларов, запустив печатный станок на полную мощность, что может спровоцировать гиперинфляцию.