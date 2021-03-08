Москва, , 22:56 — REGNUM Заявление еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона о том, что в вопросе производства вакцин от COVID-19 Брюссель отдает приоритет европейским препаратам, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 8 марта в социальной сети Facebook.

«Дай-то бог. Свои, так свои», — пишет Анатолий Р.

Многие пользователи считают, что Брюссель, конечно, имеет право отдавать предпочтение собственным препаратам, только динамика заболеваемости COVID-19 на территории ЕС оставляет желать лучшего.

«Угу. Только вот Европа опять на грани очередного локдауна. У нас же постепенно снимают все ограничения», — написала Татьяна К.

Некоторые комментаторы отметили, что ЕС было бы уместно обратиться за помощью к России.

«Себе хоть помогите. В Евросоюзе с вакцинации проблемка вышла. Астрой никто не хочет прививаться, остальные в дефиците», — поделилась Наталья Ю.

Нашлись и те, кто указали еврокомиссару на то, что здоровье жителей объединения должно стоять в приоритете по сравнению с политическими амбициями.

«Только подрывают свой авторитет внутри стран. Здоровье граждан должно быть всегда на первом месте! Не важно чья это будет разработка», — считает Pavel T.

Напомним, 8 марта еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил в эфире телеканала France 2 о том, что Брюссель отдаёт приоритет европейским препаратам в вопросе производства вакцин от COVID-19.