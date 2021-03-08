Тирана, , 22:47 — REGNUM В Албании 8 марта в результате обследования 2708 человек выявили 683 новых случая заражения коронавирусом. Еще 697 пациентов выздоровели. За день вакцинацию от COVID-19 в стране прошли 612 человек. Всего вакцинацию прошли 20 275 граждан Албании. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

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За первые дни марта COVID-19 унес жизни 160 граждан Албании. При этом если за январь было выявлено около 20 тысяч случаев заражения коронавирусом, то в феврале — уже почти 30. Все это свидетельствует об агрессивных темпах распространения инфекции в стране.

По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 113 580 случаев заражения коронавирусом. 75 887 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 1 956 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

За прошедшие сутки в стране умерли 17 пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 35 737 человек (в 4,5 раза больше, чем в соседних Косово и Северной Македонии), из этого числа более половины в Тиране. На стационарном лечении находятся 646 пациентов, причем уже более месяца отмечается неуклонный рост числа больных, нуждающихся в стационарном лечении. 15 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

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