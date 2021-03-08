Вашингтон, , 22:36 — REGNUM Интервью британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри — это их частное дело, заявила 8 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы не будем здесь предоставлять дополнительных комментариев от лица президента или других, учитывая, что речь идет о частных лицах, которые поделились своей историей и рассказали о своих проблемах», — сказала она на брифинге для журналистов, отвечая на соответствующий вопрос.

Она добавила, что у США «прочные и непоколебимые отношения с народом Британии, а также особое партнерство с правительством Соединенного Королевства по целому ряду вопросов».

Как сообщало ИА REGNUM, известная пара дала первое подробное интервью спустя год после того, как отошла от королевских обязанностей и объявила, что будет зарабатывать на жизнь самостоятельно.

Ещё перед выходом интервью из Букингемского дворца поползли слухи о том, что королевская семья воспринимает это как объявление войны. В интервью Опре Уинфри принц и герцогиня раскрыли некоторые детали ухода Гарри и Меган из королевской семьи.

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