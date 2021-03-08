Макеевка, ДНР, , 22:34 — REGNUM В Советском районе Макеевки в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв с последующим возгоранием. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщили 8 марта в пресс-службе МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР).

В сообщении говорится, что ЧП произошло в двухкомнатной квартире на третьем этаже здания. По последним данным, в результате инцидента пострадал и был госпитализирован местный житель.

Предполагает, что причиной ЧП мог стать взрыв газового баллона.

Как передавало ИА REGNUM, 1 марта в Ингушетии в частном доме произошел взрыв газа.

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