Москва, , 22:45 — REGNUM Заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Советский Союз можно было сохранить, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 8 марта в социальной сети Facebook.

«Если всё бы сделали как надо, он сегодня свой глубокий комментарий не давал бы», — считает Дмитрий Я.

Многие пользователи сообщили о том, что рассуждения Кравчука о возможном сохранении Советского Союза не вяжутся с тем, что сам же политик принял активное участие в разрушении государства.

«Вот чушь несёт! СССР был федерацией! Сам же и участвовал в развале!», — поделилась своим мнением Виктория Б.

Некоторые комментаторы считают, что такому человеку, как Кравчук просто нельзя доверять.

«Главный идеолог коммунистической партии Украины, ставший за одну ночь жовто-блакітним», — пишет Александр Х.

Нашлись и те, кто пришёл к выводу, что слова Кравчука связаны с тем, что Украина находится в социально-экономическом кризисе, выходом из которого он видит лишь сесть на «шею» Российской Федерации.

«Да теперь-то какая разница? Хочет, чтобы мы продолжали кормить?», — задаётся вопросом Андрей П.

Напомним, 8 марта первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире канала «Украина 24», что Советский Союз можно было сохранить, превратив его в конфедерацию.