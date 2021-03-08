Саранск, , 22:29 — REGNUM Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Саранске поздравили с Международным женским днем женщин, заботящихся о детях с ограниченными возможностями здоровья. Вместе со спонсорами активисты преподнесли мамам особенных детей букеты цветов и подарки, сообщает пресс-служба ОНФ в Мордовии.

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«Очень весеннее настроение сразу создается. Просто позвонили мне, пригласили, и мы согласились, приехали. Это очень приятно», — рассказала мама двоих детей Надежда Зайка.

Акция #Про_Нее проходит впервые, однако активисты планируют сделать ее регулярной и проводить каждый год.

«Идея проведения праздника родилась у активистов Общероссийского народного фронта. Проводится он впервые. Нам очень хотелось создать праздничное настроение в преддверии весеннего праздника мамам, воспитывающих особенных детей. Я очень надеюсь на то, что нам это удалось. Сегодня мы запланировали посетить три семьи», — рассказала Наталья Сайгачева, руководитель регионального отделения ОНФ в Мордовии.

После того, как представители движения поздравили мам особенных детей, праздничные открытки раздавали прохожим — представительницам прекрасного пола.

ИА REGNUM напоминает, целью проекта #Про_Нее является создание сообщества женщин, не обязательно мам, которые заботятся о детях с особенностями здоровья. К проекту присоединяется все больше партнеров: салоны красоты, стоматологические клиники, психологи, фотографы, которые на безвозмездной основе радуют женщин.