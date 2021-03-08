Приштина, , 22:37 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 8 марта сообщили, что за сутки в результате обследования 2813 образцов в крае выявили 587 носителей коронавируса.

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Уже неделю в Косово отмечается рост числа ежедневно выявляемых носителей коронавируса. Ещё 212 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Lapsi.

По официальным данным, всего в Косово выявлены 73 635 случаев заражения коронавирусом. 62 198 пациентов уже здоровы. 1655 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли шесть пациентов с COVID-19. Лечение проходят 9782 человека. Наблюдается медленный, но неуклонный рост числа активных случаев заражения.

Глава Национального института общественного здравоохранения Косово Насер Рамадани 25 февраля 2021 г. заявил, что отсутствие вакцины от COVID-19 может вызвать третью волну эпидемии в крае. Однако февраль уже закончился, а время прибытия вакцины в страну до сих пор точно не закреплено. Ожидается, что первые 100 тыс. доз прибудут до начала июня.

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