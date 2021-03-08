Женева, Швейцария, , 22:04 — REGNUM Принятые странами меры для борьбы с COVID-19 позволили в значительной степени сократить заболеваемость гриппом. Об этом 8 марта заявила глава отделения пандемических и эпидемических заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сильвия Брайанд.

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По её словам, в ВОЗ отслеживают сезонную заболеваемость гриппом. Так, в Южном полушарии наблюдается крайне низкую циркуляцию вируса, уточнила она.

«Для этого может быть ряд объяснений, однако наиболее реальная гипотеза заключается в том, что те меры, которые приняты для борьбы с коронавирусом, являются крайне эффективными для борьбы и с сезонным гриппом», — сказала она на брифинге в Женеве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что переход стран к массовой вакцинации от коронавируса не означает, что нужно снижать уровень бдительности в вопросах поддержания ограничительных мер. Представитель ВОЗ предупредил, что потеря бдительности грозит странам «и третьей, и четвёртой волной» заболеваемости COVID-19.

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