Ижевск, , 22:02 — REGNUM Участники команды «Молодёжки ОНФ» в Удмуртии поздравили «Бурановских бабушек» с Международным женским днём. Артисткам подарили апельсиновые деревья.

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«Сейчас вокалистки репетируют свою новую программу. За время изоляции они соскучились по выступлениям, а зрители — по своим любимым исполнительницам. Мы даже в этот раз встретились в сельском клубе, на репетиции», — рассказала одна из активисток Дарья Байраншина.

В свою очередь коллектив представил «Молоджке ОНФ» фрагмент своей новой песни. Участница коллектива Галина Конева отметила, что сейчас у исполнительниц очень плотный график, сельский клуб, где постоянно проходят репетиции, стал практически вторым домом.

«Поэтому решили сделать для ребят отдельный концерт. Кроме того, мы проведем экскурсию по местному музею. Пандемия стала для нас проверкой на прочность. И можем с уверенностью сказать, что мы ее прошли вместе с ребятами. Пока с нами такая молодежь — у нас достойное будущее», — уверена вокалистка.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае прошлого года активисты «Молодежки ОНФ» обязались взять шефство над «Бурановскими бабушками» и организовать помощь участницам коллектива на регулярной основе, поскольку женщинам периодически требуется помощь в решении бытовых вопросов. Тогда Волонтеры подарили бабушкам цветы в горшочках, а также передали им продуктовые наборы и средства индивидуальной защиты. Кроме этого, активисты «Молодежки ОНФ» записали видеопоздравление с собственным исполнением на удмуртском языке песни «Бурановских бабушек» Party for Everybody, которую коллектив исполнял на «Евровидении». Также активисты помогли одной из участниц группы сделать ремонт.

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