Кишинёв, , 21:42 — REGNUM 350 случаев заражения SARS-CoV-2 выявили за минувшие сутки в Молдавии. Об этом 8 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

По данным министерства, в стране с начала пандемии выявили 195 602 носителя SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими более 172 тыс. человек.

Отмечается, что за время пандемии в стране от COVID-19 скончались 4129 пациентов.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее в Молдавии выявили более 640 носителей SARS-CoV-2.

Читайте также: В Молдавии за сутки выявили более 640 носителей SARS-CoV-2