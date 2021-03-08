Москва, , 21:29 — REGNUM Женщин с Международным женским днем на шести официальных языках ООН (русском, английском, французском, испанском, арабском и китайском языках) поздравил постоянный представитель Российской Федерации при организации Василий Небензя. Видеозапись выступления дипломата размещена 8 марта на странице представительства РФ в соцсети Facebook.

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«Дорогие женщины! Поздравляю вас с международным женским днем, — сказал Небензя, произнося каждую фразу на новом языке. — Желаю вам здоровья, счастья и благополучия».

Постпред РФ при ООН добавил, что для Российской Федерации важнейшим приоритетом является обеспечение прав женщин, который страна отстаивает на международной арене.

«Мы (дипломаты — прим. ИА REGNUM) желаем вам новых достижений и побед, — отметил Небензя. — Свои победы мы посвящаем вам, любимые! Поздравляем вас, любимые женщины!«

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава РФ Владимир Путин поздравил с Международным женским днём всех российских женщин.

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