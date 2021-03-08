Женева, Швейцария, , 21:25 — REGNUM Последствия пандемии коронавируса в мире во многих случаях более сильно сказались на женщинах, чем на мужчинах. Об этом 8 марта заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

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«Мы стали свидетелями чудовищного роста насилия в отношении женщин и сокращения доступа к услугам здравоохранения, касающихся пола и репродукции», — сказал Гебрейесус на брифинге в Женеве.

Кроме того, потери в сфере занятости были более высокими среди женщин, чем среди мужчин. Женщины несут также дополнительное бремя, связанное с уходом за детьми и пожилыми, подчеркнул глава ВОЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что переход стран к массовой вакцинации от коронавируса не означает, что нужно снижать уровень бдительности в вопросах поддержания ограничительных мер. Представитель ВОЗ предупредил, что потеря бдительности грозит странам «и третьей, и четвёртой волной» заболеваемости COVID-19.

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