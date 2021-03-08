Подгорица, , 21:21 — REGNUM Министерство обороны Черногории активно поддерживает более активное участие женщин в системе обороны.

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Текущее представительство женщин в армии Черногории (VCG) составляет 14,7 процента по отношению к общей численности, и почти 10 процентов из них представлены в структуре профессиональных военнослужащих.

«Их мотивация к участию в международных миротворческих миссиях и операциях возросла. Учитывая потребность в равном участии на руководящих должностях, назначение женщин на руководящие должности будет одной из целей будущего. Тот факт, что женщинам в вооруженных силах предоставляются возможности для получения образования, обучения и развития карьеры во всех сферах деятельности армии, также говорит в пользу того, что это возможно», — заявило минобороны Черногории.