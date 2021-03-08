Лондон, , 21:04 — REGNUM В Великобритании за минувшие сутки выявили 4712 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 марта свидетельствуют обнародованные на сайте британского правительства данные.

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По последним данным, общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране в результате этого стало составлять 4 223 232.

Отметим, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Великобритании на данный момент составляет 124 566, за минувшие сутки умерли 65 пациентов.

Напомним, днем ранее в Британии за сутки выявили более 6 тыс. носителей SARS-CoV-2.

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