Москва, , 20:52 — REGNUM На участие в песенном конкурсе «Евровидение — 2021» от России претендуют Манижа, #2Маши и Therr Maitz. Об этом заявили в эфире Первого канала.

На Первом канале сегодня, 8 марта, проходит праздничное шоу, в ходе которого зрители определят представителя РФ на «Евровидении».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российская группа Little Big отказалась от участия в песенном конкурсе.

Напомним, в 2020 году конкурс «Евровидение» должен был пройти в городе Роттердам. Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции организаторы мероприятия приняли решение об отмене конкурса.

Читайте также: Организаторы «Евровидения» рассказали, как пройдёт конкурс в 2021 году