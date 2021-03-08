Лозанна, Швейцария, , 20:38 — REGNUM Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не признать Виктора Лукашенко новым президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии. Об этом 8 марта заявил на пресс-конференции директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

«МОК не признает Виктора Лукашенко в качестве президента национального олимпийского комитета Белоруссии», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил своего сына Виктора президентом Национального олимпийского комитета Белоруссии. Александр Лукашенко являлся президентом НОК с мая 1997 года. Виктор Лукашенко был первым вице-президентом НОК с апреля 2019 года.

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